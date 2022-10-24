Яка військова стратегія України: генерал Сирський розповів нюанси

Стратегія Збройних сил України у війні проти Росії полягає у комбінації постійних ударів по пунктах постачання та мобільних атак.

Нюанси тактики ЗСУ

Про це розповів у інтерв'ю ABC News командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Він наголосив, що нюанси військової стратегії України передбачають відмову від лобових зіткнень, де противник має перевагу в артилерії.

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Натомість українські сили постійно б'ють по вогневій міці Росії, руйнуючи центри постачання, і водночас проводять мобільні атаки, щоб досягти мети з мінімальними втратами.

Ми досягаємо цього, завдаючи ударів по вогневій потужності противника, його артилерії, уникаючи лобових атак на користь рейдів і маневрів, атакуючи з флангів та з тилу. Ми створюємо умови, за яких ми можемо змусити ворога нервувати, зазнавати втрат та залишити свої позиції,

– додав Сирський.

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Стратегія російського війська

Національний інститут стратегічних досліджень опублікував висновки щодо тактики, яку обрав противник. Загарбники обрали тактику урбіцид – росіяни нищать житлові будинки разом з їхніми мешканцями, лікарні та школи, об'єкти критичної інфраструктури, історичну забудову, пам'ятники, храми та підприємства.

Наразі російська армія завдала мільярдів гривень шкоди українським містам, але є і невиправні втрати – людські життя.

Вказують, що інструментами реалізації урбіциду може бути й вимушена міграції з міста, для чого навіть не обов'язково руйнувати в ньому житлові будинки. Зачасту це перерізання шляхів сполучення та постачань життєво потрібних товарів, зупинка підприємств.

І той же психологічний тиск, зокрема, вплив терору – навіть коли його чинять в іншому місті.

Саме так чинить Росія в Україні упродовж 8 років і продовжує це роботи. Атаки російської армії на масштабні об'єкти інфраструктури загрожують руйнуванням чи розоренням цілих міст.