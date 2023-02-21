Білорусь стягує військову техніку на кордон з Литвою

Білорусь у лютому 2023 року почала стягувати військову техніку на кордон з Литвою. Мовиться про десятки одиниць.

У ніч на 21 лютого 4 колони з технікою вирушили до кордону. Білоруські телеграм-канали повідомляють, що у бік міста Ошмяни вирушили підрозділи 358 окремого механізованого батальона 120-ї бригади, інформує 24 канал.

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Загалом до кордону відправили понад 70 одиниць військової техніки. Зокрема, мовиться про 35 БМП та 21 вантажівку Урал.

У Литві наразі не коментували цю інформацію. Варто зауважити, що країна входить до НАТО, а у 5 статті договору мовиться, що напад на одну учасницю Альянсу означає напад на усіх.

Росія хоче встановити повний контроль над Білоруссю

У лютому 2023 року Ллойд Остін – очільник Пентагону – наголосив, що НАТО у разі потреби захищатиме країни Балтії. Прихильність США 5 статті Альянсу є непохитною.

Росія хоче до 2030 року встановити повний контроль над усією територією Білорусі. Зокрема, мовиться про законодавство, війська, мову, освіту. Свої абсурдні фантазії Кремль виклав у документі "Стратегічні цілі Росії на білоруському напрямку", який виявили журналісти.

Дуже оптимістично з боку Росії вірити, що вона існуватиме у 2030 році.