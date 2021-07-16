Депутати не встигли проголосувати: військова "Валькірія" може втратити громадянство України

Росіянка за походженням Юлія Толопа, яка захищала Україну на Сході, може втратити українське громадянство. Разом з нею на вулиці ризикують залишитися десятки інших ветеранів, волонтерів, людей, яких переслідує держава-агресор.

Як заявив кримськотатарський журналіст та заступник директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв, все через парламентарів, які так і не ухвалили важливий законопроєкт № 5630.

Важливо Зеленський надав українське громадянство спікеру "Правого сектора"

Муждабаєв поскаржився, що нардепи 16 липня закрили п'яту сесію, не проголосувавши за "маленьку" поправку до закону.

Тепер ветеранку війни з Росією Юлію Толопу позбавлять українського громадянства, яке їм дав, зокрема й президент Володимир Зеленський. А тим часом у Юлі заблокували всі карти, й вона, по суті, стає не захисницею України, а бомжем. Чому?,

– обурився журналіст.

Емоцій не стримала й сама захисниця із позивним "Валькірія". На своїй сторінці у фейсбуці Юлія написала: "А може одразу на депортацію? Ну, щоб добити вже!".

Чому військова може залишитися без громадянства

Ще у 2019 році Володимир Зеленський почав підписувати укази про прийняття в громадянство іноземних добровольців, зокрема й з Росії. Де-юре захисники отримали українське громадянство, але де-факто їм надали лише тимчасові посвідчення громадянина України.

Термін їхньої дії спливає вже 2021 року. Тож, люди, які ризикували своїм життям та захищали територіальну цілісність нашої країни, змушені жити без будь-яких прав та із заблокованими банківськими рахунками. Виправити ситуацію могли б парламентарі, якби ухвалили законопроєкт № 5630.

Цей законопроєкт передбачає спрощену процедуру виходу з російського громадянства. Раніше ініціативу підтримав профільний комітет ВРУ.

Джерело: ІА «Вчасно» — https://vchasnoua.com/donbass/69957-r

Що відомо про Юлію Толопу

Росіянка Юлія Толопа приїхала з Росії до України, коли їй було 19 років. Під час Революції Гідності вона стала на бік протестувальників, а з початком війни на Сході, дівчина долучилася до лав "Айдару" та "Донбас-Україна". Державна міграційна служба тричі відмовила їй у наданні громадянства.