Військове командування Росії достроково випускає курсантів і кидає їх у бої в Україні

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на кінець доби 15 березня. Серед іншого там мовиться і про намагання Росії віднайти резерви.

На 20 добу героїчного протистояння України російським окупантам ті настільки виснажилися, що почали запускати у бій курсантів. Причому навіть випускають їх навчальних закладів достроково.

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Зведення Генштабу СЗУ: Росія намагається зліпити нові БТРг

Як зауважили у зведенні за 15 березня представники Генштабу ЗСУ, ворог намагається посилити свої військові угруповання в Україні. Як саме?

По-перше, формує нові БТРг (батальйонні тактичні групи) з підрозділів, які зазнали втрат у перші 10 діб війни. Простіше кажучи – зі залишків недобитих нашими формувань.

недобитих нашими формувань. По-друге, відправляє іноземних найманців .

. По-третє, достроково випускає з військових навчальних закладів курсантів, і залучає їх до бойових дій.

У підсумку: наразі наступальна операція Росії проти України триває. Але не сталося ані розгрому угруповань ЗСУ, ані виходу росіян на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Під Миколаєвом ворога також зупинили.

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