На окупацію натякав Путін: військове командування України перевірило острів Зміїний
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Військове керівництво України 23 липня проінспектувало ситуацію в районі острова Зміїний, розташованого в Чорному морі. Про нього у своїй пропагандистській статті згадував Володимир Путін.
Він написав, що острів було передано Україні в 1948 році. На тлі таких заяв очільники Збройних сил, Державної прикордонної служби та Військово-морських Сил приїхали з робочим візитом на Одещину.
До теми Подальший силовий наступ Кремля на Україну: Путін хоче захопити Зміїний
Острів Зміїний перевірили через згадку в статті Путіна
Острів Зміїний відвідали:
- головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак;
- голова ДПСУ генерал-майор Сергій Дейнеко;
- командувач ВМС контрадмірал Олексій Неїжпапа.
У повідомленні мовиться, що метою робочою поїздки було вивчення та оцінка безпекової ситуації в цьому районі.
Військові високопосадовці детально ознайомилися з особливостями того, як несуть службу військовослужбовці Державної прикордонної служби. Вони також розглянули шляхи покращення взаємодії двох військових формувань.
Путін написав статтю про Україну: про що мовиться
- 12 липня на офіційному сайті президента Росії з'явилася стаття "Про історичну єдність росіян та українців", опублікована російською й українською мовами. Путін виклав низку аргументів, чому нібито вони є одним народом.
- Він також зазначив, що Крим у 1954 році Україні було передано "з порушенням чинних на той момент правових норм".
- Згадав глава Кремля згадав і про інші райони, повернуті України після Другої світової. Зокрема, й про острів Зміїний, який передали в 1948 році.
- Колишній міністр оборони Андрій Загороднюк припустив у статті для "Цензор.НЕТ", що очільник країни-агресора імовірно планує новий силовий наступ. "Стаття Путіна може бути початком реалізації плану щодо острова. Може розпочатися пропагандистська кампанія щодо "нелегітимності" передачі та "спірності" його приналежності", – мовиться у матеріалі.