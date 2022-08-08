СБУ ліквідували схему нелегального збуту військового спорядження: передали все захисникам

Українським захисникам передали військове спорядження на майже 15 мільйонів гривень. Раінше ці бронежилети, шоломи та оптичні пристрої хотіли незаконно продати зловмисники.

Поки волонтери роблять все можливе, аби наблизити перемогу, зловмисники наживаються на війні. Так СБУ запобігла незаконному продажу у Києві великої кількості військового спорядження.

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Конфісковане передали підрозділам ЗСУ та Тероборони

В оптовій партії були сотні одиниць бронежилетів, шоломів, оптичних пристроїв, приладів нічного бачення. На спробу незаконної торгівлі відреагували у Бюро економічної безпеки та СБУ.

Незаконну обородку викрили ще в червні. Амуніцію ввозили в країну під виглядом гуманітарної допомоги, на якій потім заробляли гроші. До того ж, через ажіотаж ціни на спорядження значно завищували. Тепер військове спорядження вже опинилось у військових та тероборонців.

Схему організували двоє жителів Дніпропетровщини

Нелегальну схему організували двоє жителів Дніпропетровщини. Одразу після початку російського вторгнення вони втекли за кордон, при цьому скориставшись фальшивими документами. Зараз їм повідомили про підозру.

СБУ та БЕБ виявили незаконну схему продажу амуніції / Фото СБУ:

Раніше СБУ розпочала розслідування щодо співробітників Державної митної служби, які дозволили вивезти без належного декларування 28 мільйонів доларів.

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