Чи збереже Росія військові бази у Сирії: у Путіна зізналися, що "шоковані" поразкою Асада
8 грудня режим Асада у Сирії зазнав краху. Влада у країні опинилася у руках повстанців, а сам диктатор втік до Росії.
Після повалення Асада Росія розпочала виводити свої кораблі з військово-морської бази у Тартусі, а також вивозити літаками озброєння з авіабази "Хмейміма". У Кремлі прокоментували долю російських військових баз у Сирії, передає 24 Канал.
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Що буде із базами окупантів у Сирії
За словами речника Путіна Дмітрія Пєскова, говорити про збереження військової присутності Росії в Сирії зараз передчасно. Наразі там настав період трансформації і нестабільності.
Російська присутність у Сирії стане предметом для обговорення з тими, хто буде при владі в країні, уточнив прессекретар диктатора.
Також він зізнався, що повалення Асада і наступ повстанців здивувало увесь світ. І Кремль теж не став винятком.
Пєсков заявив, що Москва підтримує діалог з Анкарою та іншими регіональними гравцями щодо ситуації в Сирії.
До слова Пєсков уточнив, що рішення про надання притулку Асаду і його родині в Росії ухвалював особисто Путін.
Нагадаємо, що раніше у МЗС країни-агресорки розповіли, що сирійський диктатор залишив пост президента і покинув країну за домовленостю із опозицією. У переговорах брала участь і Москва.