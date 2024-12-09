Чи збереже Росія військові бази у Сирії: у Путіна зізналися, що "шоковані" поразкою Асада

8 грудня режим Асада у Сирії зазнав краху. Влада у країні опинилася у руках повстанців, а сам диктатор втік до Росії.

Після повалення Асада Росія розпочала виводити свої кораблі з військово-морської бази у Тартусі, а також вивозити літаками озброєння з авіабази "Хмейміма". У Кремлі прокоментували долю російських військових баз у Сирії, передає 24 Канал.

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Що буде із базами окупантів у Сирії

За словами речника Путіна Дмітрія Пєскова, говорити про збереження військової присутності Росії в Сирії зараз передчасно. Наразі там настав період трансформації і нестабільності.

Російська присутність у Сирії стане предметом для обговорення з тими, хто буде при владі в країні, уточнив прессекретар диктатора.

Також він зізнався, що повалення Асада і наступ повстанців здивувало увесь світ. І Кремль теж не став винятком.

Пєсков заявив, що Москва підтримує діалог з Анкарою та іншими регіональними гравцями щодо ситуації в Сирії.

До слова Пєсков уточнив, що рішення про надання притулку Асаду і його родині в Росії ухвалював особисто Путін.

Нагадаємо, що раніше у МЗС країни-агресорки розповіли, що сирійський диктатор залишив пост президента і покинув країну за домовленостю із опозицією. У переговорах брала участь і Москва.