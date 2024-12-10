Важлива точка для Кремля: як може вдарити по Росії втрата морської бази в Сирії

Росія може втратити свої дві військові бази у Сирії. Це буде серйозним ударом по можливостях країни-агресорки.

Про це 24 Каналу розповів капітан 1 рангу запасу ВМС України, експерт компанії Sonata Андрій Риженко, зауваживши, що на території Тартуса розміщений 720 центр матеріально-технічного забезпечення Росії. Це була важлива військово-морська база радянського флоту, яку Росія залишила за собою.

Дивіться також Падіння дому Асадів: біографія диктатора та династії, що перетворила Сирію на руїну

Як це вдарить по Росії

Як наголосив Риженко, Тартус – єдина російська військово-морська база, яка розташована далеко за її межами. Вона допомагала окупантам мати можливості впливати на події у Середземноморському та Атлантичному регіонах.

Після розпаду СРСР Росія зрозуміла, що Тартус – ключ до її впливу в цьому регіоні. У 2017 році вони підписали договір про оренду на 49 років з можливістю пролонгації. Росія вкладала там серйозні ресурси, щоб наростити базу. Була ідея приймати навіть підводні човни. Також мали розвивати авіабазу Хмеймім. Туди перекинули С-300, які потім забрали для війни проти нас,

– сказав Риженко.

Якщо російські бази в Сирії дійсно зникнуть, то Росія не матиме можливості постійного базування в Середземноморському регіоні. У них є деякі відносно дружні країни, але вони можуть розмістити свої кораблі там буквально на кілька тижнів. Не на роки.

Росія посилено інвестувала у співпрацю з країнами Північної Африки. У них були навіть спільні навчання з Єгиптом. Але тепер з цим буде складніше.

Зараз Росія буде спілкуватися з основними гравцями в регіоні. Насамперед з Туреччиною. Подивимося, як вони будуть виводити свій контингент. Думаю, що Росія буде боротися, аби якось втримати цю базу. Але не виключаю, що вона там не залишиться. Оцінюю, що Росія втратить цю базу в середньостроковій перспективі. Додамо, що до бази в Тартусі Росія хотіла ще й відкрити військово-морську базу у Судані в Червоному морі. Тепер набагато менш ймовірно, що це станеться,

– зауважив Риженко.

Додамо, ще на початку грудня аналітики повідомляли, що Росія виводить деякі кораблі з бази у Тартусі.