Військові бази США у Європі протягом вихідних, 29 та 30 червня, переводили у стан підвищеної готовності. Адже такого рівня загрози для них не було впродовж 10 останніх років.

Один з американських чиновників, який перебуває на базі в Європі, заявив, що вони не бачили такого рівня загрози "принаймні 10 років". Він пояснив, що зазвичай це означає, що військові отримали "активну загрозу".

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Яка ситуація на військових базах США у Європі

Журналісти написали, що за словами двох американських чиновників:

декілька військових баз США по всій Європі перевели в стан підвищеної готовності на вихідних,

рівень захисту сил підвищився до другого за значенням стану на тлі побоювань, що терористична атака може бути спрямована на військовий персонал або об'єкти США.

Бази, включно з гарнізоном армії США в німецькому Штутгарті, де розташована штаб-квартира Європейського командування США, у неділю (30 червня – 24 Канал) підвищили рівень тривоги до стану захисту сил "Чарлі",

– написали журналісти з посиланням на офіційних осіб.

У армії США зазначили, що цей статус "застосовується, коли стався інцидент або отримана розвідувальна інформація, яка вказує на ймовірність терористичної дії чи нападу на персонал, чи об'єкти".

До речі, видання додало, що їм не зрозуміло, які розвідувальні дані спровокували посилення безпеки. Проте влада Європи попередила про потенційну загрозу тероризму на континенті, особливо напередодні Олімпійських ігор у Парижі в липні та під час поточного чемпіонату Європи з футболу в Німеччині.