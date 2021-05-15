Вже відчуваєш ворога, – військові на Донбасі розповіли про обстріли окупантів

На Луганщині ворог тричі відкривав вогонь 14 травня. Один обстріл відбувся в районі Катеринівки, а ще двічі російсько-терористичні війська гатили по захисниках Новотошківського.

На одній з найближчих до окупантів позицій Луганського напрямку великокаліберна зброя майже не працює, утім окупанти гатять зі стрілецьких калібрів. Перемир'я на цій ділянці фронту українська сторона дотримується в односторонньому порядку.

До теми Стало відоме ім'я військового, який загинув від кулі снайпера на Донбасі

Вони стріляють періодично, провокують, але на провокації нам заборонено поки відкривати вогонь. Ми не ведемося на провокації,

– розповів військовослужбовець Збройних сил України Пилип.

В перервах між провокаціями ворог облаштовує позиції. Пилип сказав, що вони чують, як окупанти працюють пилкою і молотком, а також забувають цвяхи.

На сусідніх позиціях російсько-окупаційні війська теж вкопуються. Утім ситуація там складніша – ворог намагається просунутися вперед.

Під прикриттям вогню відбувалися інженерні роботи. Ворог закривав наші позиції, щоб ніхто не міг підійти ближче. За допомогою окопних снарядів підривав траншею і наблизився до дороги в притик,

– зауважив військовослужбовець Микола.

Обстріли окупанти корегують за допомогою безпілотників, тому б'ють прицільно.

Тактика окупантів

"На квадрокоптері заїжджає їхній хлопчик, який з максимально великої дистанції, щоб його неможливо було засікти, підіймає пташку, підводить її на безпечну відстань для них. У них є пряма трансляція, відеорежим, вони бачать, куди відбуваються приходи", – пояснив Микола.

Подібну тактику відкриття вогню окупанти застосовують лише на стратегічно-важливих для них ділянках. Там же залучають до виконання завдань професійні війська Росії. На інших ділянках воюють війська, сформовані з місцевих найманців.

Варто прочитати Після кожної операції поверталася на службу: снайперка-розвідниця Гранецька померла від раку

"Вже відчуваєш ворога, розумієш. Навіть за характером стрільби, за характером кулі і пострілу можна розуміти, хто перед тобою стоїть. Якщо починається обстріл – розумієш хто, що і як. Як на мене, так там живуть романтикою. Вони не воїни і не суперники", – сказав Пилип.

Крім Новотошківського, у ніч на 14 травня ворог відкривав вогонь на Луганщині по захисниках Катеринівки. Там застосували стрілецьку зброю та протитанкові гранатомети.