Військові хірурги провели унікальну операцію в шпиталі: такого ще не робили в світі

Військові хірурги врятували двох українських військових. Вони провели складні операції, які ще ніколи не робили в світі.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу, передає 24 канал. Операції провели минулого тижня.

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Військові хірурги врятували двох українських військових

Медики вперше в Україні зробили сучасну лапароскопічну операцію такого типу – видалення нирки після вогнепального поранення з руйнацією органу. Все відбувалося минулого тижнями в одному з мобільних госпіталів у прифронтових містах України.

У цьому шпиталі зробили вже дві таких операції. Результати відмінні: минув всього лиш тиждень, а поранені військові вже можуть самостійно пересуватися по палаті.

Завдяки надсучасним технологіям та професіоналізму наших військових хірургів, поранені вже самостійно ходять по палаті. Військові хірурги України тримають стрій та впроваджують сучасні малоінвазивні операції для порятунку важких поранених, – наголосила заступниця міністра оборони

Ганна Маляр додала, що такі операції при бойовій травмі нирки ще ніколи не робили в світі. Зараз українська військова медицина отримує серйозні виклики, але успішно з ними справляється. Згодом спеціалісти зможуть передавати свій досвід військовим медикам з усього світу.

Варто додати, що лікарі з усього світу продовжують прибувати в Україну, щоб допомагати колегам у такі непрості часи. За останніми даними, які оприлюднювала Верховна Рада, ще в квітні близько 2 тисяч медиків з різних країн подали заявки, щоб приїхати в Україну.

Натомість ситуація з медичним забезпеченням на тимчасово окупованих територіях Донбасу просто катастрофічна. Загарбники спершу беруть на лікування саме російських військових, щоб вони мали більше шансів вижити.

У них є ціла градація, кого лікувати першими. Найприкріше те, що насильно мобілізовані мешканці перебувають на останньому місці. Після серйозних зіткнень в найближчі шпиталі везуть саме росіян, а не українців. Навантаження на медиків надзвичайно серйозне – лікарні "кишать" від поранених військових.

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