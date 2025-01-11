Полонений солдат КНДР мав підроблений військовий квиток, виписаний на реального росіянина, – ЗМІ

Українські бійці вперше взяли у полон солдатів Північної Кореї, які воюють на боці Росії у Курській області. В одного з найманців виявили підроблений військовий квиток, який видали на ім'я реального громадянина Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заборонене у Росії видання "Агентство. Новости".

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У військового КНДР виявили фальшиві документи

У ЗМІ повідомили, що один зі взятих у полон північнокорейських військових мав документи, видані на реального росіянина. Так, Володимир Зеленський опублікував у мережі світлини, на одній з яких – військовий квиток полоненого. Як виявилося, він виданий на ім'я реального громадянина Росії, жителя Тиви – Антоніна Аранчина.



Військовий квиток полоненого солдата КНДР / Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Російські журналісти з'ясували, що людина з таким прізвищем та ім'ям, а також датою народження існує – його дані є у злитих базах данних громадян Росії. З відкритих джерел відомо, що Аранчин у 2020 році працював у Тех-Хемському лісництві, яке розташоване у Тиві. У 2023 році росіянин подав заявку на мікрокредит і вказав, що вже працює охоронцем у гастрономі. Втім, вже в інших заявках на мікрокредити Аранчин стверджував, що є пенсіонером.

Журналісти переконані, що військовий квиток солдата КНДР – фальшивий. Усі дані, які вказані у ньому, – інформація зі злитих баз данних. Також у військовому квитку вказано, що Аранчин народився у місті Туран, однак у паспорті реального росіянина мовиться інше місце народження – село Ерзін.

Видання намагалося зв'язатися з Аранчиним та його сестрою, однак відповіді отримати не вдалося. У соцмережах є сторінки росіянина, втім ними не користувалися понад 10 років.

У ЗМІ наголошують, що військові квитки, видані на мешканців Тиви, знаходили у вбитих у Курській області військових КНДР.