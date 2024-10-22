У ЦПД пояснили, яку ще важливу роль можуть виконувати військові КНДР

Військові з Північної Кореї можуть виступити у війні проти України на боці Росії. У ЦПД окреслили їхню можливу роль.

Поки у світі активно обговорюють можливість того, що КНДР відправить свої війська на допомогу Росії, там називають це "безпідставними чутками". Андрій Коваленко розповів, як ворог може використати цих військових.

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"Не тільки воювати"

За словами керівника ЦПД, крім війни на території Курської, можливо Бєлгородської областей, у прикордонні з Україною, військових КНДР також будуть використовувати для копання окопів та спорудження інших фортифікацій.

Цим корейці розвантажать російську піхоту у пропорційній кількості,

– зазначив Коваленко.

Він пояснив, що дотичні до армії люди знають, що піхота – це не тільки воювати, а ще й дуже багато рити і працювати лопатами, тому коли хтось риє за тебе, ти можеш воювати.

Він також сказав, що війська КНДР будуть змішані з бурятами і якутами в російських батальйонах.