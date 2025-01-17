Екскерівник розвідки припустив, чи справді вояки КНДР не знали, що їдуть воювати проти України

Посол Південної Кореї в ООН Хван Джун-кук заявив, що солдати КНДР нібито не знали, що їх відправляють до Росії воювати проти України. Їм казали, що вони беруть участь у навчаннях з імітації бойових дій.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу зазначив, що рядові солдати лише на якомусь етапі могли не знати, що вони їдуть на війну. Офіцери ж точно готувалися до реальної війни.

Дивіться також Війська Східної Європи замінюють застарілі HMMWV на сучасні аналоги

"Інформація була доступна чітко на рівні командирів взводів, рот, а вже тим паче полків і батальйонів. Вони повинні були готувати своїх вояків для реальних боїв, а не для імітації", – пояснив Микола Маломуж.

Сумнівів не мало лишитися

Він зазначив, що частково корейці дійсно говорять правду. Однак, коли вони прибули до зони ведення бойових дій, сумнівів у них залишитися не могло.

Найімовірніше, вони просто прикидаються. Це відпрацьована модель поведінки. Версія про те, що вони думали, нібито перебувають на навчаннях, виглядає як спроба зняти з себе звинувачення у терорі, адже звірства північнокорейців були жорстокими. Їхня безпосередня участь у війні не викликає сумнівів,

– підкреслив генерал армії.

Він наголосив, що командний склад 100% знав, куди їх відправляють. Вони контактували з росіянами ще на Далекому Сході й розуміли, що готуються до війни. Коли їх перемістили на лінію фронту, це знали вже всі.

"Тобто це великий обман. Південнокорейці намагаються якимось чином виправдати, що режим Кім Чен Ина тримає людей у повній темряві. Так, можливо, лише до якогось часу", – підсумував Микола Маломуж.