Був поранений та мав при собі ковбасу: поліські десантники розкрили деталі про полоненого з КНДР

Росія залучила до війни проти України військових КНДР. Стало відомо про ще одного полоненого північнокорейця.

Поліські десантники змогли захопити в полон ще одного солдата КНДР. Про це пише 24 Канал із посиланням на Десантно-штурмові війська.

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Це відбулось під час штурму

Українські військові розповіли про те, що у той день тривав штурм північнокорейців. Він був майже весь день.

Наші захисники відзначили спільну роботу операторів БпЛА, які інформували, з якого боку війська КНДР намагаються прорватись у посадку, та роботу мінометів.

Наприкінці дня противник зрозумів, що захопити позицію не вдасться, тому війська КНДР почали відходити. Після цього оператор БпЛА повідомив, що помітив рух, тому воїни пішли перевірити, хто там.

Спочатку солдата КНДР сприйняли за нашого, однак потім вони підійшли ближче та помітили специфічну зовнішність бійця. за словами військових, він був поранений: у нього була перемотана щелепа та рука. Очевидно, хтось надавав йому допомогу.

Військовий КНДР мав при собі ковбасу. Йому раніше пояснили, що це для того, щоб їсти.

Наші захисники припускають, що бійці КНДР отримали наказ не здаватись у полон, адже виводити північнокорейця довелося силою, а перед тим, як його забрала машина, він цілеспрямовано вдарився головою та втратив свідомість.