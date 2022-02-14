Військові кораблі НАТО прибули до Фінської затоки
Джерело:Iltalehti
У Фінську затоку прибули два мінні тральщики НАТО. Військові кораблі – німецького походження.
Приблизно о 19:00 13 лютого тральщики розташовувалися в районі естонських островів Аегна і Найссаар. Наразі вони патрулюють між Гельсінкі та Таллінном, ближче до фінського, ніж до естонського узбережжя.
Зверніть увагу НАТО відправляє винищувачі і кораблі у Східну Європу
Задля протидії агресії Росії
Причиною відправлення кораблів, за інформацією фінського видання Iltalehti, є протидія російській агресії. Відомо, що НАТО направило до Фінської затоки 2 тральщики Військово-Морських сил Німеччини:
- FGS Fulda;
- FGS Datteln.
Водночас Фінляндія направила офіцера до штаб-квартири НАТО на Балтійському морі в Щецині. Бундесвер наразі не надав точних даних про роботу кораблів.
Тральщики НАТО прибули до Фінської затоки / Фото ERR
Що відомо про тральщиків
Відповідні військові кораблі створили з немагнітної сталі. Тральщики можуть не тільки розміновувати морські акваторії, але й встановлювати міни.
Розміщенням кораблів НАТО, як повідомляє ЗМІ, розраховує на те, щоб завадити агресії Росії біля узбережжя Фінляндії та Естонії або взагалі перекрити всю Фінську затоку.Відзначимо! Судна можна відстежувати в режимі реального часу на сайті Maritime Traffic.
НАТО посилює свою присутність
- У січні 2022 року Північноатлантичний альянс направив нідерландський корабель HNLMS Rotterdam в Балтійське море, щоб спостерігати за ситуацією в регіоні.
- У Шведському коледжі національної оборони пояснили, що таке рішення пов'язане із безпековою ситуацією в Європі на тлі скупчення військ Росії біля кордонів України.
- НАТО активно посилює свою присутність у Східній Європі. Стало відомо про рішення Данії направити у Балтійське море фрегат і перекинути 4 винищувачі F-16 у Литву для патрулювання повітряного простору.
Зверніть увагу – НАТО і США підготували відповідь Росії: дивіться відео