Військові медики Росії виїхали з радіаційного центру Гомеля та забрали опромінених окупантів
9 квітня 2022 , 18:28Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "МолотолькоПомоги"
Російські медики ще 7 квітня виїхали з радіаційного центру Гомеля, куди привезли окупантів з опроміненням з Чорнобильської зони. "Пацієнтів" вони забрали з собою.
Також російські лікарі покинули польовий госпіталь у Наровлі. Такими є дані білоруських ЗМІ.
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Крім того, 5 квітня російські медики виїхали з Мозиря. Також вони покинули Хойники. До слова, опромінених окупантів з Гомеля забрали до Росії.
Водночас 8 квітня російські військові покинули білоруське містечко Великі Зимовищі, де перебували на дислокації.
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