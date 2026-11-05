Імітували удар по аеропорту: КНДР випробувала нову ППО та провела ракетні навчання

У Північній Кореї 4 листопада протестували нову зенітно-ракетну систему та провели військові навчання на сході країни. Підрозділ стратегічного ракетного полку відпрацював ураження умовної цілі у вигляді аеропорту.

Під час тестувань військові перевіряли надійність нових матеріалів, режими наведення ракети та здатність комплексу розпізнавати повітряні цілі. Про це повідомляє Reuters із посиланням на північнокорейські державні медіа.

Нарощування ракетних запусків та вимоги диктатора

Маневрам передував масований запуск близько десятка балістичних ракет малої дальності, який Пхеньян здійснив 29 жовтня у напрямку Японського моря. Снаряди запустили з району міста Вонсан, після чого вони пролетіли приблизно 250 кілометрів.

За оцінками військових, під час тих запусків армія КНДР використала надвелику 600-міліметрову реактивну систему залпового вогню KN-25. Пхеньян стверджує, що ці установки можуть оснащуватися тактичними ядерними боєголовками Hwasan-31.

Перед цим північнокорейський диктатор Кім Чен Ин закликав військове командування підвищити бойову готовність підрозділів та активізувати військові навчання.

Головне революційне завдання командирів рот – завершити бойову підготовку своїх підрозділів для повної готовності до ведення війни, а шлях до його реалізації – радикально покращити напружену й інтенсивну підготовку,

– заявив диктатор.

Загострення ситуації

Одночасно з військовими випробуваннями КНДР перекинула ближче до кордону з Південною Кореєю три 122-міліметрові самохідні гаубиці. Крім того, Пхеньян висунув звинувачення проти Сеула в Раді Безпеки ООН.

Приводом для дипломатичного конфлікту став інцидент із міною у демілітаризованій зоні 21 вересня. Південна Корея заявила, що боєприпас заклали військові КНДР, порушивши Угоду про перемир'я в Корейській війні.

Командування ООН підтвердило факт порушення умов перемир'я через встановлену міну, проте Пхеньян відкидає відповідальність і погрожує заходами самооборони. Сеул зі свого боку закликав до переговорів для деескалації напруженості на кордоні.