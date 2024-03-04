На півночі НАТО стартували масштабні військові навчання: у Росії вже відреагували

У понеділок, 4 березня, біля кордону з Росією почалися масштабні військові навчання. Nordic Response 24 триватимуть в північних регіонах Фінляндії, Норвегії і Швеції.

НАТО розпочинає навчання з захисту своєї нещодавно розширеної території. У них беруть участь понад 20 тисяч солдатів з 13 країн світу. До слова, в Росії вже відреагували.

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Що відомо про Nordic Response

Військові навчання НАТО проходять під головуванням Норвегії. Видання зауважило, що Фінляндія вперше бере участь у навчаннях спільної оборони країн НАТО як член оборонного союзу.

Стартували навчання НАТО Nordic Response: дивіться відео

АР пише, що за даними фінських військових, у навчаннях Nordic Response-2024 беруть участь понад 4 тисячі фінських солдатів. Цікаво, що це є найбільшою участю країни-новачка в закордонних навчаннях за всю історію Північноатлантичного альянсу.

Вперше Фінляндія як країна – член НАТО візьме участь у навчаннях з колективної оборони регіонів Альянсу,

– заявили в її Силах оборони.

До речі, упродовж багатьох років навчання НАТО, які проводяться двічі на рік в арктичних районах на півночі Норвегії, мали назву Cold Response, тобто "Холодна відповідь".

Проте завдяки розширенню НАТО шляхом приєднання Фінляндії, а згодом і Швеції, ми розширюємо навчання до Nordic Response,

– заявили в Збройних Силах Норвегії.

У навчаннях беруть участь 13 країн

Nordic Response — це масштабні військові навчання на суші, морі та в повітрі.

Цього року навчання порівно приймають Фінляндія, Норвегія і Швеція. Триватимуть вони до 15 березня. У навчаннях беруть участь Бельгія, Велика Британія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція і США.

Норвезькі військові повідомили, що половина військ, що беруть участь у навчаннях, тренуватиметься на суші. Решта – на морі, за участю понад 50 підводних човнів, фрегатів, корветів, авіаносців і різних десантних суден. А ще в повітрі за участю понад 100 винищувачів, транспортних літаків, літаків морської розвідки і гелікоптерів.

Також норвезькі військові зазначили, що спільні навчання будуть зосереджені на обороні і захисті Скандинавського регіону.

Як відреагували в країні-агресорці

Кремлівські пропагандисти вже поширили заяву міністерства закордонних справ.

Росія стежить за навчаннями НАТО Nordic Response, що почалися, вони мають демонстративно провокаційний характер,

– заявили в МЗС країни-агресора.

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