Сікорський закликав НАТО посилити військові навчання біля кордонів Росії

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав НАТО посилити військові навчання біля Калінінградської області. Політик зазначив, що в російському анклаві майже немає військ.

Про це глава МЗС Польщі сказав у п’ятницю, 11 вересня, під час щорічної зустрічі YES у Києві, повідомляє 24 Канал.

Що сказав Сікорський?

Посадовець зазначив, що Варшава дуже уважно стежить за Калінінградською областю. Сікорський підкреслив, що там "практично немає військ". За його словами, це означає, що Путін припускає, що НАТО – мирний альянс, який не скористається локальною слабкістю російського диктатора.

Глава МЗС Польщі наголосив, що, можливо, це помилка. На уточнювальне запитання журналістів, чи пропонує він, аби Альянс захопив Калінінградську область, політик відповів заперечно.

Натомість він закликав НАТО проводити військові навчання поряд з російським анклавом.

Я пропоную, щоб ми проводили настільки агресивні навчання на нашому боці, щоб він не був упевнений у тому, що саме ми зробимо. І щоб через це йому довелося перекинути частину сил з України,

– заявив Сікорський.

Нагадаємо, що 11 вересня після участі у заходах на полях саміту БРІКС Володимир Путін знову почав залякувати європейські держави. Російський диктатор пригрозив Європі війною. Також очільник Кремля заявив, що європейці підштовхують свої країни до конфлікту з Росією.