Великі ризики для України, – Зеленський про підготовку військових навчань Росії та Білорусі

Росія та Білорусь обговорюють нові військові навчання. Зеленський вважає, що вони можуть стати серйозною загрозою для безпеки України та населення Білорусі.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чергові спільні військові навчання Москви та Мінська на території Білорусі.

За його словами, поки точні масштаби маневрів невідомі, проте попередній досвід показує, що масовані навчання часто передували вторгненню на територію України.

Ми подивимося, наскільки вони будуть великими. Але коли вони були дуже масовані, почався наступ на територію України. Тому все це точно великі ризики для України. І, я вважаю, великі ризики для білорусів,

– наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна продовжує уважно відстежувати ситуацію та готова реагувати на будь-які загрози.

Що відомо про останні заяви Зеленського щодо Білорусі?