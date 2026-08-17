"Має добрі стосунки з Кім Чен Ином": Трамп скоротив військові навчання з Південною Кореєю

Президент США Дональд Трамп доручив суттєво скоротити масштаби спільних військових навчань із Південною Кореєю. Американський лідер пояснив рішення своїми "дуже добрими стосунками" з очільником КНДР Кім Чен Ином.

Про це Трамп написав на своїй сторінці у власній соцмережі Truth Social.

Що сказав американський лідер про скорочення навчання із Сеулом?

За словами Трампа, він незадоволений тим, що США раніше погодилися брати участь у таких навчаннях, зважаючи на його нинішні відносини з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Американський президент наголосив, що навчання є дорогими, а значну частину витрат, за його словами, традиційно покривають Сполучені Штати. Трамп також вважає, що проведення маневрів надсилає Північній Кореї недоречний та ворожий сигнал.

Водночас повністю скасувати заплановані навчання вже неможливо, тому президент доручив міністру оборони США Піту Гегсету "суттєво скоротити масштаби" спільних маневрів.

Своє рішення американський президент пов'язав із тим, що, за його словами, Північна Корея під час його президентства не становила загрози для США та демонструвала повагу. Трамп неодноразово наголошував на особистому контакті з Кім Чен Ином. Під час свого першого президентського терміну він тричі зустрічався з лідером КНДР. Перша зустріч відбулася у Сінгапурі, друга – у Ханої. Третя пройшла на корейському кордоні, де Трамп став першим чинним президентом США, який ступив на територію Північної Кореї.

Американський лідер додав, що нещодавно запитував президента Південної Кореї про можливість долучення країни до американських зусиль щодо денуклеаризації Ірану. За словами Трампа, Сеул відмовився від цієї пропозиції.

Нагадаємо, напередодні кілька військовослужбовців КНДР перетнули військову демаркаційну лінію на східній ділянці кордону. Південнокорейські військові відкрили попереджувальний вогонь, після чого північнокорейці повернулися на свою територію. Це перший такий випадок у 2026 році.

Варто зазначити, що президент Південної Кореї Лі Чже Мьон закликав КНДР відновити переговори та офіційно завершити війну між двома країнами. Сеул також пропонує створити систему безпеки для зниження напруженості на кордоні та готовий обговорити шляхи стримування ядерної програми Пхеньяна.