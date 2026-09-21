Туреччина застосує 100 кораблів у рамках військових навчань "Морський вовк" у трьох морях

У Туреччині розпочались масштабні військові навчання. У них візьмуть участь 100 кораблів, 50 літаків та 14 тисяч військовослужбовців.

Навчання триватимуть кілька днів. Про це повідомило Міністерство національної оборони країни.

Що кажуть у Туреччині?

У Туреччині розпочалися військово-морські навчання Denizkurdu-I/2026 ("Морський вовк-I/2026"). Вони проходитимуть 20 – 25 вересня.

Ми сильні, рішучі та завжди готові до роботи в кожному куточку нашої Блакитної Батьківщини,

– написали у Міністерстві оборони Туреччини.

Навчання відбуватимуться у трьох морях:

Егейському;

Чорному;

Середземному.

Зверніть увагу! "Блакитна Батьківщина" це доктрина, що передбачає приналежність до Туреччини водного простору навколо її континентальної території. В рамках цієї концепції прилегла акваторія Середземного, Егейського, Мармурового та Чорного морів оголошується зоною безумовних стратегічних інтересів країни та частиною Туреччини як "Блакитна Батьківщина".

Нагадаємо, що турецький уряд готував план безпечного проходження агропродукції через Чорне море. Анкара заявляла, що проводила активні переговори як з Києвом, так і з Москвою.