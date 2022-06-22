Військові незадоволені керівництвом, бунтують, – Лисянський про "чистки" в Росії

Американський Інститут вивчення війни повідомив, що Кремль хоче призначити генерала Сергія Суровікіна замість Олександра Дворнікова. Це може означати, що в Росії продовжуються "чистки" через провал війни в Україні.

Про це 24 каналу розповів правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський. Він каже, що Кремль змінює керівництво через те, що середня ланка російських військових незадоволена керівництвом.

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За його словами, окупанти незадоволені настільки, що там є цілі бригади, які піднімають бунти і тікають зі своїх позицій.

І для того, щоб внизу "погасити" цей бунт російської армії, вони змінюють командувача окупаційної “операції” в Україні. Це вже роблять втретє,

– зазначив експерт.

Лисянський впевнений, що цей Сергій Суровікін не такий професіонал у проведенні подібних військових дій. "Це просто хід для того, щоб когось змінити. А керувати буде "сірий кардинал", до прикладу якийсь перший заступник", – вважає він.

На його думку, у росіян страшенна демотивація.

"Так, буряти вже відмовляються воювати на початку червня, таким чином вони бунтують. Там повна анархія – кадирівці роблять свої, казаки – своє, армійці окупованих територій України – теж своє", – говорить правозахисник.

Лисянський додав, що вони (буряти, кадирівці та мобілізовані з Донбасу військові) між собою конфліктують, щоб керувати заводами, підприємствами тощо на окупованих територіях.

Лисянський про ситуацію на фронті та "чистки" офіцерів у Росії:



“Чистки” серед військового керівництва Росії: останні новини

Російська окупаційна армія зазнає на війні в Україні катастрофічних втрат та поразок. Сподіваючись якось це змінити, Кремль може розпочати "чистки" вищих офіцерів.

Наразі кілька російських ЗМІ підтвердили, що нинішній начальник штабу ЦВО генерал-полковник Михайло Теплинський змінить командувача повітряно-десантних військ Росії генерал-полковника Андрія Сердюкова.

А російський офіцер запасу Олег Марзоєв заявив, що у Росії невдовзі призначать командувача повітряно-космічними силами генерала армії Сергія Суровікіна на посаду командувача Південного військового округу, фактично замінивши Дворнікова.

Також в українських спецслужбах кажуть, що Кремль збирається звільнити всіх "посадовців" в ОРДЛО та замінити їх кадрами з країни-агресорки. Перші підготування до цього вже розпочалися зі звільнення "уряду" так званої "ДНР".

Відео до теми – Дворнікова може замінити Суровікін: що про нього відомо