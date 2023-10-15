Військові об'єкти ворога без електрики: СБУ вдарила по ще одній підстанції на Бєлгородщині

СБУ вдарила по підстанції окупантів у Бєлгородській області. Цікаво, що до неї були підключені військові об'єкти агресора.

Співробітники СБУ атакували російську підстанцію Красна Яруга. Про це повідомили джерела 24 Каналу.

До речі Військові об'єкти у Курській області лишились без електроенергії після удару дронів СБУ

Військові об'єкти окупантів залишилися без світла

Поки міноборони країни-терориста марить, як нібито "знищило чергові українські безпілотники" в Бєлгородській області, наші джерела поділилися кадрами успішної атаки на електричну підстанцію Красна Яруга. До речі, саме до неї, зокрема, були підключені військові об'єкти російських загарбників.

На відео чітко видно, як безпілотники влучно та потужно відпрацювали по цілі. СБУ попередила окупантів, що блекаут – це відповідь на численні масовані обстріли енергетичної інфраструктури України. Ба більше, це реальність, яка вже стоїть у росіян на порозі.

Як СБУ вдарила по російській підстанції: дивіться відео

Росіяни скаржаться на гучну "бавовну"

Зауважимо, що в бєлгородських телеграм-каналах скаржилися на дуже гучну "бавовну" над областю.

До речі, так званий губернатор заявив, що в селищі Красна Яруга "з БпЛА скинуто два вибухові пристрої".

Гладков запевняв, що ніхто "не постраждав". Водночас визнав, що внаслідок атаки "порушено електропостачання".

Це вже не перший блекаут, який СБУ влаштовує окупантам. Зокрема, внаслідок атаки дронів 5 жовтня без світла залишилися військові об'єкти в Курській області.