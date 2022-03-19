Військові ООС відбили 10 атак ворога, знищили понад 100 окупантів і десятки одиниць техніки

У Донецькій та Луганській областях українські захисники продовжують давати відсіч окупантами. Крім того, загарбники зазнали за сьогодні серйозних втрат. Понад 100 орків загинули.

Російські загарбники не полишають своїх спроб прорвати наші позиції. Однак сьогодні наші воїни дали їм потужну відсіч.

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Якими є втрати ворога в зоні проведення ООС

Сьогодні наші військові знищили:

10 бойових машин десанту;

2 бронетранспортери МТ-ЛБ;

8 танків;

7 бойових машин піхоти;

1 БТР;

10 вантажних автомобілів.

Крім того, ще 100 окупантів сьогодні загинули.

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