На Рівненщині військові підірвалися на міні: є загиблі та поранені

На Рівненщині здетонувала одна із мін під час проведення мінування підступів до об'єкта. На жаль, внаслідок цього є і поранені, і загиблі.

Як повідомили у ЗМІ, трапилося це ввечері понеділка, 10 липня. Детальніше про інцидент 24 Каналу розказала прессекретарка Теруправління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук.

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Загинули двоє військових

За попередніми даними ЗМІ, у цей день близько 18:30 усі заходи проводилися на безпечній відстані. Вони не становили небезпеки ані для об'єкта, ані для будь-якого населеного пункту, розташованого поблизу.

Однак вибуховий пристрій здетонував, і через це четверо військових зазнали поранень різного ступеню, а ще двоє, на жаль, загинули. Поранених військових госпіталізували.

ДБР проводить розслідування

Після вибуху, внаслідок якого є жертви та поранені, слідчі ДБР розпочали досудове розслідування. Вони вивчають усі обставини цього інциденту та проводять невідкладні слідчі дії. Процесуальна керівництво ж здійснює Рівненська спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону.

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом детонації вибухового пристрою на Рівненщині через який загинуло двоє військових, ще четверо отримали поранення різного ступеня та були госпіталізовані,

– сказала Катерина Герасімук.

Наразі попередньою кваліфікацією інциденту є порушення частини 3 статті 414 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило загибель кількох осіб. Зауважимо, що це карається позбавленням волі на строк від 3 до 12 років.