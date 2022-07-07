Військові підняли прапор України на Зміїному: у мережі опублікували фото

Українські військові 7 липня таки встановили державний прапор на звільненому від окупантів острові Зміїний. У мережі з'явилися перші фото.

На острові завершена військова операція. Над ним тепер остаточно майорить український прапор. На стягу навіть залишили символічне послання для російського воєнного корабля.

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На прапорі залишили послання для корабля

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що на державному прапорі, який українські воїни підняли на острові Зміїний, залишили напис з нагадуванням окупантам, що острів Зміїний – це Україна. Свій підпис на стягу поставив і голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Пам'ятай, "русский военний корабль", острів Зміїний – це Україна,

– таке послання залишили на прапорі.

Встановлення державного прапора на острові ознаменувало те, що на території Одеської області немає російських окупантів. Селище Біле на острові Зміїний було єдиним окупованим населеним пунктом області.



Послання для окупантів на українському прапорі / Фото Сергія Братчука



Марченко підписує український прапор / Фото Сергія Братчука

Послання для "корабля" залишили не випадково, адже під час захоплення острова 24 лютого екіпаж російського крейсера "Москва" вимагав від українських прикордонників, які боронили острів, здатися. Однак у відповідь вони почули "російський воєнний корабель, іди на**й". Згодом ця фраза набула шаленої популярності та стала одним із символів російсько-української війни.

Зміїний – це України / Фото з фейсбуку Арута Папояна

Згодом військовослужбовець Арут Папоян опублікував відео зі Зміїного, на якому майорить державний стяг України.

Український прапор на Зміїному: дивіться відео

Реакція Офісу Президента

На підняття прапору на острові Зміїний відреагував голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що скоро таких кадрів буде значно більше.

Попереду в нас ще багато таких відео з українських міст, які зараз у тимчасовій окупації. Нам всім потрібно більше говорити про перемоги України над росією. Зміїний – це одна з таких перемог. Пишаємося воїнами,

– наголосив Єрмак.

Про прапор на Зміїному повідомляли раніше

4 липня начальниця об'єднаного координаційного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що на Зміїному встановлений український прапор, а військова операція офіційно завершена.

Однак згодом Гуменюк уточнила свою заяву, мовляв, вона була метафоричною. Український прапор того дня доставили гелікоптером.