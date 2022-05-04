Військові показали крилату ракету окупантів, яку напередодні на Донеччині збили десантники

Російські окупанти 3 травня завдали масований ракетний удар по території України. Та не всі ракети досягли цілей. Частину з них збили системи ППО.

За попередніми даними, 3 травня по території України було випущено 18 ракет. Деякі з них випустили їх зі стратегічних бомбардувальників.

Варте уваги До 9 травня ми розчаруємо російську армію ще більше, – Маляр

Частина ракет була збита нашими захисниками з протиповітряної оборони.

Одну з крилатих ракет збили підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу. Вони ж 3 травня збили й три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10", залишивши ворога без розвідданих.



Уламки збитої крилатої ракети / Фото Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

"Російська ракетна зброя була спрямована забрати життя багатьох мирних українців, однак була збита воїнами-десантниками. Слід відзначити, що це вже шоста крилата ракета, знищена підрозділами протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ Збройних Сил України", – йдеться в повідомленні десантників.

Ракетний удар по території України 3 травня: головне

Російські окупаційні війська запустили по Україні щонайменше 18 ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 чи Ту-160. Ймовірно, запуски були здійснені з Каспійського регіону.

Детальніше Запустили 18 ракет на Львів, Одещину, Закарпаття та інші області: головне про атаку 3 травня

Ворог зміг влучити в інфраструктурні об'єкти 6 областей: Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської та Закарпатської. Внаслідок ракетного удару є загиблий та поранені.

За час війни це був перший ракетний удар по території Закарпатської області. Ракета влучила в одну із підстанцій біля вокзалу у Воловці.

Натомість по Одеській та Донецькій областях окупанти завдали ракетних ударів з інших засобів.

Щонайменше вісім крилатих ракет було збито системами протиповітряної оборони України.

Головним цілями окупантів були об'єкти залізничної інфраструктури. Через це були затримки із відправленням та прибуттям поїздів в різних куточках України. Якщо у Львові окупанти пошкодили електричні підстанції, через що частина міста залишилася без електропостачання та води, то на Дніпропетровщині влучили у залізничну колію. Там довелося тимчасово зупинити рух поїздів.