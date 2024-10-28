Американська техніка в Росії: у 47 бригаді показали роботу Bradley та Abrams у Курській області

Американські БМП Bradley та танки Abrams, які Україна отримала від партнерів, успішно виконують бойові завдання в Курській області Росії. Ця техніка зокрема забезпечує вогневу підтримку піхоті.

Відео роботи українських військових показали в 47 окремій механізованій бригаді. Зазначається, що це абсолютно новий досвід для бійців, сповнений викликів.

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Як американська техніка працює на Курщині

На опублікованих кадрах можна побачити взаємодію БМП Bradley та танку Abrams. За словами військових, екіпажі "викосили" ворожу посадку, знищивши за допомогою протитанкової ракети TOW укриття окупантів та забезпечили потужну вогневу підтримку нашій піхоті.

Чи міг би хтось уявити ще пів року тому, що американська техніка буде на території ворога?

– написали в 47 ОМБр.

Американська техніка працює на Курщині: дивіться відео

До слова, раніше в ISW повідомили, що Сили оборони України 26 жовтня здійснили посилений механізований штурм в Курській області Росії. Для здійснення контрнаступальних операцій на цьому напрямку Росія може залучити військових з КНДР.