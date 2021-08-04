Військові провели першу репетицію параду до Дня Незалежності: фото

Тисячі військових та працівників силових структур 3 серпня провели першу репетицію парадних розрахунків до Дня Незалежності. Репетиція відбувалася на ДП "Антонов".

Що відомо про репетицію параду

У день відзначення 30-річчя незалежності парадні розрахунки пройдуть Хрещатиком новим стройовим кроком. Військові розповіли, що вже опанували його.

До теми Верховна Рада проведе урочисте засідання з нагоди Дня Незалежності України

Новий стройовий крок відрізняється тим, що тепер ногу під час руху потрібно підіймати на 10 – 15 сантиметрів.

Пишаюсь тим, що саме мені та моїм побратимам випала можливість брати участь в такій грандіозній події у житті нашої країни. Ми ретельно готуємось до параду, відточуючи кожен рух до ідеалу,

– поділився враженнями солдат Владислав Гриценко.

Пішу колону зведених парадних розрахунків Нацгвардії представлятимуть 4 "коробки":

військовослужбовці спеціального навчально-тренувального батальйону "Почесна Варта",

кінологічний підрозділ зі службовими собаками,

курсанти Національної академії,

зведений оркестр Нацгвардії.

За результатом репетиції, найкраще підготовленим батальйоном визнали "Почесну варту".

Військові провели репетицію параду до Дня Незалежності / Фото Нацгвардії

Військовий парад Збройних сил України пройде центральною вулицею Києва 24 серпня. Крім того, пролетить авіація у складі повітряної колони сил безпеки й оборони та збройних сил країн-партнерів.Парад буде і на Дніпрі. Планують організувати урочисте проходження катерів, повітряний і морський показ озброєння та військової техніки.