Військові провели першу репетицію параду до Дня Незалежності: фото
Джерело:Нацгвардія
Тисячі військових та працівників силових структур 3 серпня провели першу репетицію парадних розрахунків до Дня Незалежності. Репетиція відбувалася на ДП "Антонов".
Що відомо про репетицію параду
У день відзначення 30-річчя незалежності парадні розрахунки пройдуть Хрещатиком новим стройовим кроком. Військові розповіли, що вже опанували його.
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Новий стройовий крок відрізняється тим, що тепер ногу під час руху потрібно підіймати на 10 – 15 сантиметрів.
Пишаюсь тим, що саме мені та моїм побратимам випала можливість брати участь в такій грандіозній події у житті нашої країни. Ми ретельно готуємось до параду, відточуючи кожен рух до ідеалу,
– поділився враженнями солдат Владислав Гриценко.
Пішу колону зведених парадних розрахунків Нацгвардії представлятимуть 4 "коробки":
- військовослужбовці спеціального навчально-тренувального батальйону "Почесна Варта",
- кінологічний підрозділ зі службовими собаками,
- курсанти Національної академії,
- зведений оркестр Нацгвардії.
За результатом репетиції, найкраще підготовленим батальйоном визнали "Почесну варту".
Військові провели репетицію параду до Дня Незалежності / Фото Нацгвардії
Зверніть увагу! Військовий парад Збройних сил України пройде центральною вулицею Києва 24 серпня. Крім того, пролетить авіація у складі повітряної колони сил безпеки й оборони та збройних сил країн-партнерів.
Парад буде і на Дніпрі. Планують організувати урочисте проходження катерів, повітряний і морський показ озброєння та військової техніки.