Ми нікому не потрібні, – російські військові бідкаються, що їм без відома продовжили контракти

У мережі з'явилося відео, де російські контрактники обурені тим, що їм не надають необхідну медичну допомогу. За їх словами, також без їхнього відома продовжили контракт на проходження служби.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Чим обурені російські контрактники

На відеоролику видно ряд поранених військовослужбовців Росії, які "ледве тримаються".

Російські бійці обурені ставленням до них: дивіться відео

За словами одного військовослужбовця, бійцям не надають медичну допомогу та комісія визначає їх придатними до служби.

Росіянин заявив, що військових не прийняли в лікарні та відправили "куди-інде".

Ми нікому не потрібні, нас посилають куди-інде, сказали, що ми ніхто – зрадники батьківщини,

– сказав військовослужбовець.

Військові Росії просять, щоб їх нарешті вилікували. У багатьох, за їх словами, мала бути госпіталізація, але тих завантажили до автобуса та "відправили".

До слова, боєць СОУ Володимир Назаренко пояснив, що російські командири сприймають окупантів як дешевий ресурс. Вони можуть легко вбивати своїх військових, якщо ті не виконують накази. Дружини окупантів часто висловлюють невдоволення у соціальних мережах через війну.