"Двічі намагались нас отруїти газами": військові розповіли про найважче в обороні Харківщини

Бійці 13-та бригада оперативного призначення НГУ "Хартія" розповіли про оборону півночі Харківщини. Тамтешню лінію фронту називають стабільною, але обстріли там тривають кожного дня.

Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що військові перебували на одній з ділянок поблизу населеного пункту Липці, який важливий для оборони зокрема Харкова. Ворог обстрілює ділянку за ділянкою на цій території. Через це доводиться перебувати на позиціях не один тиждень.

Дивіться також ЗСУ звільняють Дніпропетровщину, росіяни наближаються до Слов'янська: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що відомо про бої на півночі Харківщини?

За словами піхотинця "Хартії" на позивний "Малий", кожного дня по позиції прилітало по 3 – 4 FPV дрони; також працювали дрони зі скидами. Через ці постійні обстріли військовий під час крайньої ротації перебував на позиціях упродовж 85 днів

В нас був добрий вхід такий з дахом. Вони буквально його знищили. Прилетіло за місяць 40 FPV-дронів туди. Також нас двічі намагалися отруїти газами. Один раз димова шашка залетіла. Якби не протигази, то, напевно, все плачевно закінчилося б,

– розповів військовий.

Зверніть увагу! Приєднуйтеся на збір на системи зв'язку для НРК-дронів батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ "Хартія". Задонатити можна за посиланням https://send.monobank.ua/jar/9vQzNNGSEe.

Пілот "Хартії" на позивний "Академік" перебував на позиціях близько півтора місяця. Ротації можливо здійснювати за сприятливих погодних умов, коли важко спостерігати з неба. У ворога достатньо бортів, щоб постійно моніторити ситуацію з повітря.

Були особливо небезпечні моменти, коли пересувалися на відкритій ділянці. Потрапили під спостереження дрона. Почали стріляти з міномета. Лягало десь до 100 метрів,

– розповів військовий.

Яка ситуація на фронті?