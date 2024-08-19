Ми бачили, як посадку штурмували беззбройні окупанти та на милицях, – "протитанкісти" 66 бригади

Українські бійці 66 механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго розповіли про ситуацію, як вояки російської армії декілька місяців тому штурмували посадку. За словами українських захисників, окупанти були не лише без зброї, а й на милицях.

Про це українські захисники розповіли на ютуб-каналі своєї бригади, інформує 24 Канал.

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Ворожі штурмовики на милицях

Боєць 66 ОМБр розповів, що декілька місяців тому російські вояки штурмували посадку, "попід якою зараз ходять".

І так, дійсно, і він був не один (окупант – 24 Канал), вони заходили групами по одному, по 2 по 3 людини, без зброї і кожен – один був з одною милицею, інший на двох милицях,

– розповів український захисник.

Тобто, як розповів наш воїн, йшли російські трьохсоті та їх відправляли на штурм, але без зброї. Він зазначив, що не було зрозуміло, для чого це було зроблено. "Чи щоб їх (російських вояк – 24 Канал) не лікувати, чи просто щоб їх добити", – розповів український військовий.

Однак, боєць 66 ОМБр наголосив, що в той момент ворог також знищувався дуже ефективно з МК, зі скидів і "був успішно знищений весь".