"Волочили по дорозі": у ТЦК прокоментували відео із силовим затриманням чоловіка у Львові
- У Львові троє чоловіків у військовій формі силою заштовхали цивільного у бусик.
- У ТЦК розповіли деталі інциденту.
У мережі поширили відео, на якому троє чоловіків у військовій формі тягнуть за руки і ноги іншого чоловіка – у цивільному. Опісля його заносять до "бусика". Телеграм-канали повідомили, що цей інцидент стався у Львові.
На кадрах видно, що військові несуть чоловіка за руки та ноги. З однієї ноги затриманого злітає кросівок – він застрягає у воротах. По дорозі до "бусика" цивільного впускають на землю, а потім волочать, передає 24 Канал.
Дивіться також "Розслабона як у квітні не буде": у мережу злили відео наради ТЦК щодо мобілізації у травні
У ТЦК пояснили інцидент
У Львівському обласному ТЦК та СП прокоментували оприлюднене у мережі відео.
Затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові: дивіться відео
Там підтвердили, що вранці, 6 травня, у місті Львів, на вулиці Залізничній, військовослужбовці одного з районних ТЦК, спільно з працівниками Національної поліції, проводили оповіщення.
Вони зупинили громадянина, що на відео, аби перевірити у нього військово-облікові документи.
Як зазначили у ТЦК, громадянин відмовився показувати документи, намагався втекти з місця події, словесно ображав представників силових структур та поводився агресивно.
Після встановлення його особи з'ясувалося, що він є порушником військового обліку і перебуває в розшуку. У зв'язку з цим громадянину запропонували проїхати в ТЦК та СП. Після відмови й опору було ухвалено рішення про доставлення громадянина до ТЦК та СП для подальшого з'ясування обставин.
Відеофрагменти, що зараз поширюються у соціальних мережах та телеграм-каналах, відображають лише частину ситуації — вже після вчинення громадянином дій, що містять ознаки адміністративного правопорушення та, можливо, кримінального правопорушення (зокрема, злісної непокори законним вимогам працівникам поліції і військовослужбовців),
– наголосили у військкоматі.
Нагадаємо, що інший скандал з ТЦК спалахнув на Одещині.