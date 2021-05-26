Військові Великої Британії та України провели тренування в Чорному морі: яскраві фото

В акваторії Чорного моря Військово-Морські Сили України та Великої Британії спільно потренувались. Все для підтримання безпеки у морському регіоні та вдосконалення навичок відповідно до стандартів НАТО.

Крім кораблів, до навчань залучили вертоліт Мі-14 морської авіаційної бригади. Тренування PASSEX тривало протягом 2 днів.

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Як пройшло тренування

Спочатку корабельно-катерна група відпрацювала маневри у строях та ордерах, організацію протиповітряної оборони, відбиття атак та постановку димової завіси.

Особливо приділили увагу підвищенню взаємосумісності та злагодженості дій екіпажів.

Відпрацювали корабельні навчання з передачі вантажів, ведення розвідки, висвітлення морської обстановки.

Для чого проводили тренування

Зазначили, що постійна участь сил українського флоту в тренуваннях PASSEX дозволяє вдосконалювати майстерність та опановувати досвід стандартів НАТО.

Командувач Військово-Морських Сил ЗСУ Олексій Неїжпапа наголосив, що одним із дієвих шляхів досягнення оперативної і технічної сумісності з флотами держав-членів Альянсу проходить саме через площину відпрацювання спільних дій з іноземними кораблями.

Тренування типу PASSEX – це досвід, задля готовності разом стати на захист безпеки, стабільності та миру в Чорноморському регіоні,

– зазначив Неїжпапа.