Українці вперше випробували у бою британську ракету Marlet
Джерело:Military mediacenter
Військові успішно ліквідували британськими ракети Marlet безпілотник російських вбивць. Це означає, що українська протиповітряна оборона зміцнилася.
Про це повідомили у військовому телебачення України. Вони показали комплекс, з якого вперше у бою застосували ракету Marlet.
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Протиповітряна оборона
Військовослужбовець Юрій вважає, що Україні вдається побудувати багатоешелонну оборону. Вона, як зазначив захисник, включає і засоби ближньої дії, такі як ПЗРК, і зенітні ракетні комплекси середньої дії "Оса", "Бук" і дальньої дії С-300.
Тобто комбінуючи ці засоби змушували противника зменшити атаки, бо він зазнав значних втрат в авіації й почав діяти значно обережніше, але і менш ефективно, – сказав Юрій.
Військовослужбовець Юрій / Скриншот з відео
Збили "Орлан"
Україна має на озброєнні різноманітні переносні ЗРК. Наприклад, легку багатоцільову керовану ракету Marlet на базі британського ПЗРК Starstreak. Крім України, вона є на озброєнні у лише двох армій світу – Великої Британії та Індонезії.
Вперше ракету Marlet застосували в реальних бойових умовах саме в Україні цьогоріч. З першим пуском захисники одразу збили ціль – ворожий безпілотник. Військовослужбовець Андрій показав зброю, яка ліквідувала "Орлан".
Андрій тримає успішно випробувану зброю / Скриншот з відео
Україна захищає небо: останні новини
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- Під час дев'ятої масованої атаки 16 грудня українські захисники знищили 60 ракет з 76.
- Зокрема, окупанти намагалися вдарити по Києву 40 ракетами. Сили ППО ліквідували 37 з них.