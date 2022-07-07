Військові, яких залучали до звільнення Зміїного, живі: Генштаб розбив фейк пропагандистів

міноборони росії поширює фейк, що при встановленні прапора на острові Зміїний нібито загинули військові ЗСУ. У Генштабі повністю спростували цю маячню.

Заяви росії про нібито загибель українських воїнів, які виконували зачистку та встановлювали прапори на Зміїному, не відповідають дійсності. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу, передає 24 канал.

Важливо Зміїний зачистили: знищено 30 одиниць ворожої техніки, на острові – суцільні руїни

Всі військовослужбовці, яких залучали до завдання, повернуті в пункти призначення,

– наголосив Громов.

До речі, у вечірньому зведенні Генштабу повідомили те саме.

Звільнення Зміїного: що відомо

Острів Зміїний росія захопила з перших днів вторгнення. Однак 30 червня повідомили про серйозні обстріли по острову.

Зазначали, що росіяни зазнали значних втрат та почали втікати. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний підтвердив та оприлюднив відео, на якому було видно атаку по окупантах.

У кремлі поразку не визнали, подали інформацію як "жест доброї волі". До речі, таку практику загарбники використовували при втечі з Півночі.

7 липня над Зміїним замайорів український прапор. Перед тим ЗСУ зачистили острів від залишків росіян. Знищили приблизно 30 одиниць ворожої техніки.

Загарбники залишили на острові руїни. В ОК "Південь" додали, що там виявили покинуту амуніцію росіян.

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Острів Зміїний – це стратегічний пункт. Його звільнення значно обмежує дії окупантів у Чорному морі.