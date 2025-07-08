У ПвК "Центр" подякували Києву за підтримку та закликали не спекулювати на темі ППО

Підрозділи ППО столиці діють професійно, а допомога від міської влади Києва надходить завжди вчасно і в повному обсязі.

Про це заявили в Повітряному командуванні "Центр" і закликали не маніпулювати питаннями оборони столиці та України загалом, інформує 24 Канал.

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"В інформаційному полі знову з'являються гучні заяви щодо стану повітряної оборони Києва. Як військові ми рідко реагуємо на подібні спекуляції, але коли йдеться про довіру до оборонців неба, ми зобов'язані говорити чесно. Система ППО столиці діє, і це щодня підтверджується реальними результатами. Міська влада завжди поруч із нами – допомога надходить швидко, у повному обсязі, а головне саме тоді, коли вона найбільше потрібна. Дякуємо за надійне плече підтримки, яке щоразу відчуваємо на передовій оборони неба!" – йдеться в заяві ПвК "Центр".

Повітряні Сили столиці щодня знищують десятки ворожих дронів та ракет

В Повітряному командуванні "Центр" зазначили, що бійці ППО столиці щодня знищують десятки ворожих дронів та ракет, рятуючи об'єкти інфраструктури та зберігаючи життя киян.

Реальність дуже очевидна, в іншому випадку наслідки масованих атак, де кількість дронів за одну добу близька до 500, були б фатальними. Повітряні Сили не приховують викликів. Але бойова ефективність підрозділів – факт, який щоденно бачимо ми всі за результатами роботи, а більше це бачить світ,

– підкреслили в Повітряному командуванні.

Також військові наголосили, що успішна робота ППО столиці – результат професіоналізму військових та системної підтримки з боку міської влади Києва.

"Завдяки підтримці Київської місцевої влади та безпосередньо міському голові реалізовано низку негайних та актуальних рішень: закупівля обладнання, допомога з технікою, ремонтами, встановлення автоматизованих систем захисту об'єктів критичної інфраструктури, обороною наших позицій", – наголосили в ПвК "Центр".

Командування також закликало не маніпулювати питаннями оборони столиці.

Питання оборони столиці та всієї країни не може бути темою політичного піару чи тиску. Закликаємо всіх – журналістів, політиків, лідерів думок та громад – не знецінювати роботу військових та не поширювати недостовірну або маніпулятивну інформацію,

– закликали військові.

Раніше повідомлялося, що Київ з початку року виділив на підтримку сил оборони та безпеки 6 мільярдів гривень. За ініціативи мера столиці Віталія Кличка ця сума найближчим часом має збільшитися ще на 2 мільярди гривень.