"Армія з вами": військові записали потужне відео на підтримку збірної на Євро
Джерело:штаб ООС
Українські військові записали потужне відео на підтримку збірної України в матчі з Англією. Бійці вийшли зі зброєю та прапорами на фоні військових автомобілів.
Як бійці підтримують збірну
Військові запустили цілий флешмоб на підтримку наших футболістів. До нього долучилися прикордонники, моряки, бійці 95-ої десантно-штурмової бригади та інші.
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Нехай наші ворота будуть завжди під замком, як кордони нашої незалежної України,
– сказав один з військових.
Військові запустили флешмоб на підтримку збірної на Євро: дивіться відео
Бійці наголосили, що цей "бій" наша збірна обов'язково виграє, бо у її жилах тече козацька кров. Вони додали, що на полі наших футболістів буде не 11: "З вами буде 40 мільйонів".
Військові побажали збірній перемоги та наголосили, що вони у неї вірять. На відео показали кадри з роботи наших захисників – охорона кордону, гасіння пожеж та морські операції.
Дивіться відео військових:Зверніть увагу! Збірна України вперше в історії пройшла у чвертьфіналу чемпіонату Європи з футболу. 3 липня наші футболісти зустрінуться на полі з гравцями Англії. У стартовий склад збірної України увійшли Бущан, Миколенко, Кривцов, Забарний, Матвієнко, Караваєв, Сидорчук, Шапаренко, Зінченко, Ярмоленко та Яремчук.