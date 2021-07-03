"Армія з вами": військові записали потужне відео на підтримку збірної на Євро

Українські військові записали потужне відео на підтримку збірної України в матчі з Англією. Бійці вийшли зі зброєю та прапорами на фоні військових автомобілів.

Як бійці підтримують збірну

Військові запустили цілий флешмоб на підтримку наших футболістів. До нього долучилися прикордонники, моряки, бійці 95-ої десантно-штурмової бригади та інші.

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Нехай наші ворота будуть завжди під замком, як кордони нашої незалежної України,

– сказав один з військових.

Військові запустили флешмоб на підтримку збірної на Євро: дивіться відео

Бійці наголосили, що цей "бій" наша збірна обов'язково виграє, бо у її жилах тече козацька кров. Вони додали, що на полі наших футболістів буде не 11: "З вами буде 40 мільйонів".

Військові побажали збірній перемоги та наголосили, що вони у неї вірять. На відео показали кадри з роботи наших захисників – охорона кордону, гасіння пожеж та морські операції.

Дивіться відео військових: