Військові зі всього світу захоплюються ЗСУ, – Арестович
Збройні сили України дають гідну відсіч російським окупантам. Нашим військом захоплюються в різних куточках світу.
Про це в ефірі 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. "Я знаю багатьох військових світу, вони кажуть, що це просто неймовірно", – сказав він.
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"Свої найвищі оцінки нашій армії надали керівництво НАТО, Міноборони США, Міноборони Великої Британії. Вони не розраховували навіть у найоптимістичніших прогнозах, що Україна протримається більше ніж 72 години. 10 доба – ми контратакуємо, противник зупинений", – заявив Арестович.
За його словами, поєднання вправних військових дій ЗСУ ввійдуть золотими сторінками в історію України.
"А поєднання народного спротиву виграє для нас секунди, хвилини, метри. І наближає нашу перемогу, тому що наші спроможності з кожним днем зростають, а російські просідають", – додав він.
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