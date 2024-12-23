Наказав "зачистити" мирних жителів: розслідування російських злочинів від Третьої штурмової

Третя штурмова бригада оприлюднила відеоматеріали, що свідчать про воєнні злочини російських військових у селищі Невське на Луганщині. Окупанти проводили "зачистку" мирних жителів окупованого села.

Росіяни нелюдсько ставилися зокрема і до власних військових. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування "Злочини в телефоні: Третя штурмова зібрала докази, як солдати РФ вбивають цивільних на Луганщині".

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Що коять росіяни на окупованій Луганщині

Бійці Третьої штурмової бригади отримали доступ до відео з мобільного телефону російського військового. На записі видно, як Олег Ігорьович Рудаков, відомий під позивним "Рудік", віддає злочинні накази через радіозв’язок. Відео демонструє події одного з днів, коли окупанти входили до Невського. Зокрема, російські військові на відео визнають, що командування оголосило про окупацію населеного пункту ще до його фактичного захоплення.

Рудаков намагався зв’язатися з підлеглим на позивний "Юрист", який перебував ближче до лінії фронту. Він наказував відкривати вогонь по автомобілях мирних жителів, катувати і вбивати цивільних.

Крім відеоматеріалів, бійці Третьої штурмової також перехопили радіопередачі групи Рудакова, коли росіяни заходили у Невське. У цих записах зафіксовані команди щодо так званої "зачистки" селища, що означало ліквідацію цивільного населення.

За даними розслідування, Рудаков раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Бійці зв’язалися з його батьком, який повідомив, що син не виходить на зв’язок уже три місяці, відколи був повторно перекинутий на територію України.

Також у розпорядженні бригади опинилися записи, що підтверджують жорстоке поводження російського командування зі своїми солдатами.

У Третій штурмовій наголосили, що зібрані матеріали можуть стати доказовою базою для міжнародних судів щодо воєнних злочинів Росії в Україні.