Українські військові знайшли Біблію 1908 року у розбитому росіянами будинку

В одному зі знищених російськими обстрілами будинку українські військові виявили старовинну Біблію. Вона пролежала понад століття в стіні.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління стратегічних комунікацій ЗСУ. Біблію знайшли ще у 2023 році неподалік Сіверська Донецької області.

Дивіться також Буданов разом з дружиною бере участь у богослужіннях ПЦУ, – головний капелан ГУР

Куди військові передали знайдену Біблію

Старовину Біблію знайшли бійці 4 лінійного батальйону Президентської бригади. Вони зауважили, що книга знаходилася в розбитій стіні.

Біблія, яку знайшли військові / Фото СтратКом ЗСУ

Військові, що віднайшли її, навіть не впевнені, чи знали про її існування останні господарі хати. Бійці передали книгу в Службу військових капеланів ЗСУ,

– йдеться у повідомленні.

У СтратКомі ЗСУ зазначили, що якщо власника Біблії не буде встановлено, в майбутньому її передадуть у музей.

До слова, після ракетного удару по Львову на початку вересня, у мережі поширили фото на якому можна побачити що статуя Божої Матері, яка була розташована на будинку, витримала російський обстріл та лишилася неушкодженою. Це фото поширив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.