Військових з КНДР, які намагалися втекти, можуть задіяти у штурмах проти ЗСУ, – джерела
У Курській області 18 військовослужбовців Північної Кореї намагалися здійснити спробу втечі з позицій. Їх затримали в Комарчинському районі Брянської області.
Про це повідомляють джерела 24 Каналу в Головному управлінні розвідки. Зазначається, що цих солдатів, імовірно, надалі задіють у штурмових діях.
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Що буде з втікачами з армії Північної Кореї
Так, близько 40 військових інструкторів КНДР разом з півсотнею російських солдатів перебували на позиціях у лісі в районі Колячек Курської області.
Північнокорейські службовці навчали росіян використовувати повітряні кулі у військових цілях, а окупанти ділилися знаннями щодо ведення сучасного піхотного бою.
Після закінчення курсу навчання, військовослужбовців Північної Кореї було залишено в лісовому масиві в районі Колячек Хомутовського району на декілька днів без харчових продуктів і без вказівок щодо подальших планів і намірів. 14 жовтня частина північнокорейців вирішила самовільно покинути позиції з метою пошуку командування ЗС РФ,
– зазначають джерела.
Вже за два дні, тобто 16 жовтня, втікачів знайшли та затримали. Зазначається, що вони встигли подолати 60 кілометрів.
Як стверджують джерела, наразі всі 40 військових КНДР переміщені у Льговський район Курської області для подальшого задіяння у штурмових діях проти Збройних Сил.