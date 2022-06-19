Військових звільнили від податку "на війну" і спростили їм отримання пенсій

Верховна Рада підтримала законопроєкт, який спрощує отримання пенсій для військових. Тепер вони можуть самостійно обирати зручний для них банк. Крім того, українські військові звільнені тепер від військового збору.

Такі рішення Верховна Рада схвалила 19 червня. Народні депутати підтримали 2 відповідні законопроєкти, повідомляє 24 канал.

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Спрощення для військових в отриманні пенсій

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила, що Верховна Рада підтримала законопроєкт, який передбачає, що військові, які вийшли на пенсію, можуть самостійно обрати банк, через який отримуватимуть кошти. Річ у тім, що зараз усі військові отримують пенсії через "Ощадбанк", однак з початком повномасштабного вторгнення виникло чимало проблем.

Через прив’язку виплат воєнних пенсій лише до одного банку багато хто взагалі втратив можливість отримувати гроші – багато відділень не працюють, низка з них опинилася на тимчасово окупованих територіях,

– пояснила Шуляк.

Також нардепка пригадала, що такі зміни до законодавства вже пробували внести ще в 2018 році, однак тоді парламенту так і не вдалося цього зробити.

Звільнення військових від податку

Народні депутати також схвалили законопроєкт, який передбачає звільнення від військового збору українських захисників та захисниць та інших військовослужбовців. Зокрема ці зміни стосуються:

Збройних Сил України;

Національної гвардії;

правоохоронних органів;

Служби безпеки України;

Служби зовнішньої розвідки України;

Держприкордонслужби;

Управління державної охорони;

Міністерства внутрішніх справ;

Держспецзв'язку.

Членкиня парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народна депутатка "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк пояснила, що це рішення абсолютно логічне, адже навіщо бійцям платити військовий збір.

Важливо всіляко підтримувати наших захисників і цей законопроєкт – маленький крок назустріч їм та їхнім сім’ям. До того ж це абсолютно логічне рішення. У нас неодноразово виникало питання, навіщо бійцям платити військовий збір,

– наголосила депутатка.

Звільнення від сплати військового збору для тих, хто бере участь у бойових діях та забезпечують національну безпеку й оборону, діятиме до завершення воєнного стану.

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