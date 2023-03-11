Кім Чен Ин наказав своїм військовим готуватись до "справжньої війни", – Reuters

Президент КНДР Кім Чен Ин наказав військовим посилити навчання. Це начебто для "справжньої війни" та реагування на неї, якщо це буде необхідно.

Про це Кім Чен Ин заявив після спостереження за вогневими штурмовими навчаннями. До речі, нещодавно сестра глави КНДР пригрозила США війною.

Зверніть увагу КНДР запустила 2 балістичні ракети у напрямку Японії: Токіо ініціює засідання Радбезу ООН

Кім Чен Ин наказав готуватись до "справжньої війни"

Лідер КНДР вважає, що проведені навчання довели здатність Північної Кореї протистояти "актуальній війні".

За словами Кім Чен Ина, вогневі штурмові підрозділи повинні бути строго підготовлені для найбільшої досконалості при виконанні двох стратегічних завдань.

По-перше, для стримування війни, а, по-друге, для захоплення ініціативи у війні шляхом неухильного посилення різних імітаційних навчань для "справжньої війни",

– зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно військові Південної Кореї повідомляли, що КНДР запустила балістичну ракету малої дальності у бік Жовтого моря. Попередньо, було запущено одночасно щонайменше 6 ракет.

Сестра Кім Чен Ина пригрозила США війною

Раніше сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон заявила, що КНДР може розпочати війну з США у випадку збиття балістичної ракети КНДР у Тихому океані.

Вона зазначила, що у разі розширення демонстративних військових дій з боку США та Південної Кореї – армія КНДР відреагує на це. Сестра Кім Чен Ина також нагадала, що в них є "норма воєнних дій у такій ситуації".