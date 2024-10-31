Їх готують воювати з пелюшок, – Черник оцінив вік військових з КНДР

Розвідка Південної Кореї повідомила, що Північна Корея відправляє на війну проти України військових віком до 20 років. Однак недооцінювати таких солдатів не потрібно.

Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що військових з КНДР змалечку готують до війни зі "злими" країнами. Також він припустив, чому їх росіяни маскують під бурятів.

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Черник оцінив вік військових з КНДР

Полковник запасу ЗСУ пояснив, що кожна людина "проростає" з певного суспільного світогляду. Він наголосив, що військових з Північної Кореї однозначно не варто недооцінювати.

Їх воювати зі "злим Заходом" чи зі "злою Південною Кореєю" готують з пелюшок,

– підкреслив Черник.

Щодо фізичної здатності, то 20 років, мабуть, є чи не найкращим для солдата. На думку полковника запасу ЗСУ, найкращим віком для військового штурмовика є вік від 20 до 28 років. Він зауважив, що середній вік військовослужбовців армії США – це 26 років.

"Звичайно, я поділяю думку, що в нашому світогляді та ментальних координатах 18 років – це точно зарано. Однак показником, коли чоловік стає повноцінно сформованим і фізично, і ментально, є вища базова освіта. У 18 років поступив і у 23 роки вже готовий, те саме стосується і військової освіти", – зазначив Черник.

Цікаво! Ексочільник ГУР Міноборони у 2015 – 2016 роках Валерій Кондратюк вважає, що військові з КНДР не мають не мають достатнього досвіду служби та підготовки. Водночас він зауважив, що вони належать до штурмових підрозділів, які мали бути спрямовані на війну проти Південної Кореї, це свідчить, що вони є найбільш бойовими підрозділами.

За його словами, північнокорейських військових маскують під бурятів для того, щоб потім не можна було точно порахувати їхні втрати. Однак, крім того, тут є важливий момент – росіяни просто хочуть "розвести руками та сказати, що не мають вони тут ніяких північнокорейських військ".

Росіяни мають дуже специфічний спосіб мислення. Вони одну й ту ж інформацію, залежно від кон'юнктури пропаганди, можуть подавати дуже і дуже по-різному. Вони готують різний інструментарій пропагандистського порядку,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Черник додав, що війська КНДР не прибули б до Росії без дозволу Китаю. Країна може у будь-який момент через певні події заставити Кім Чен Ина їх забрати. Тоді КНДР просто скаже, що "їх там не було, то були буряти".

До слова, Володимир Зеленський вважає. що кількість відправлених військ до Росії залежатиме від реакції Заходу. Якщо реакція не буде рішуча – Кім Чен Ин може надати й 100 тисяч солдатів.