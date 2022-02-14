Військовий аташе України від завтра буде присутнім на військових навчаннях Білорусі та Росії

Міністр оборони України Олексій Резніков 14 лютого провів переговори з білоруським колегою Віктором Хреніним. Сторони домовилися про взаємну присутність військових аташе на навчаннях.

За словами Олексія Резнікова, з його ініціативи сторони обговорили проведення військових навчань у Білорусі. Міністр оборони України висловив занепокоєння з приводу присутності там великої кількості російських військових.

Зауважте "Загрози для України немає": Резніков поговорив з главою Міноборони Білорусі

Коли аташе прибуде на навчання

Олексій Резніков та Віктор Хренін домовилися про взаємодію на рівні військових аташе. Таким чином уже 15 лютого український аташе буде присутнім на навчаннях "Союзна рішучість-2022".

Завтра (15 лютого, – 24 канал) буде присутній наш аташе на запрошення Міністерства оборони БІлорусі на полігоні, на якому відбуватимуться навчальні стрільби. Він (Віктор Хреніним, – 24 канал) запевнив мене, що вони не будуть в сторону України і наш аташе буде за цим спостерігати,

– заявив Резніков.

Після цього білоруський аташе на запрошення українського Міноборони прибуде на навчання "Заметіль-2022". Опісля цього наш аташе вдруге прибуде на білоруські навчання. Це буде 19 лютого.

Переговори з Міноборони НІмеччини

Крім розмови з главою Міноборони Білорусі, Резінков поспілкувався і з головою німецького оборонного відомства Крістіне Ламбрехт. Це були перші переговори міністрів України та Німеччини.

Під час розмови сторони погодилися, що Україна сама обирає свій шлях, зокрема до НАТО. Також міністри порушили питання щодо оборонної допомоги НІмеччини та домовилися про зустріч наживо.

Резніков та Залужний закликають українців зберігати спокій: дивіться відео