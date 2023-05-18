У вишиванці на позиціях: медик показав сьогоднішню евакуацію пораненого військового

Віками ворог намагався знищити нас та нашу ідентичність. З початку повномасштабної війни кожен українець чітко вирішив боронитись і продовжує це робити. Немає сумнівів, що росіяни зазнають поразки, а наші оборонці щодня це доводять на полі бою.

Так, і сьогодні у День вишиванки, під пікселем у багатьох із них – вишита сорочка. Вона наш генетичний код, наша сила та оберіг. Не перестаємо захоплюватись нашими військовими!

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Керівник підрозділу Тактична медицина Північ Влад Чумаченко показав фото українського військового, якого йому сьогодні довелось евакуйовувати з поля бою. Він та його побратим були одягнені у вишиванку!

Обличчя в крові, але під формою вишиванка

Війна, окопне життя, артилерія та безперебійні бої з росіянами не змінили головного – шани до традицій. Якщо у мирному житті одягнути вишиту сорочку – це гарно, то на фронті – не просто гарно, це неймовірно сильно.

Дня нас це був "День вишиванки". Ми евакуювали двох поранених. Лежачого та сидячого. Перебинтована голова. Обличчя в крові. Погано контролює координацію через контузію. Але він був у вишиванці. Курва! У вишиванці на позиціях,

– написав медик.

Влад Чумаченко також зазначив, що сьогодні "люди в вишиванках мають дякувати людям в пікселі і мультикамі".



Поранений військовий у вишитій сорочці / Фото з фейсбуку Влада Чумаченко

"Бо саме завдяки їм, моя доня сьогодні піде в школу. У вільній країні. Вільного міста. У вишиванці. Слава Україні", – додав військовий медик.

І ці слова значать дуже багато, вони є важливим нагадуванням для кожного з нас, що війна триває, і оберігають нас титани.