У військовій частині Краматорська вшанували кіборгів: в аеропорту загинули 60 їхніх побратимів

У Краматорську у військовій частині 81 окремої аеромобільної бригади 20 січня вшанували захисників Донецького аеропорту. Під час мітингу-реквієму пролунав дзвін за загиблими героями.

Загалом за 8 місяців оборони летовища загинули 60 їхніх побратимів. Четверо з них посмертно вшановані званням Героя України.

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Лунали імена кожного

Під час вшанування під звуки дзвону озвучили імена кожного з полеглих, а військовий капелан провів літургію за героями. Також відбулося покладання квітів до меморіалу "Захисникам України".



У боях за Донецький аеропорт загинуло 60 їхніх побратимів / Фото з фейсбук-сторінки Донецької ОДА

"Не можу в цей день не згадати про захисників, які віддали своє життя, щоб майбутні покоління нашої країни ніколи не знали, що таке війна. Про їх подвиги розповідатимуть на уроках патріотизму. Вони завжди залишаться в наших серцях", – повідомив заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін.



Під час вшанування під звуки дзвону озвучили імена загиблих / Фото з фейсбук-сторінки Донецької ОДА

Оборона Донецького аеропорту

Розпочались бої 26 травня 2014 року після того, як проросійські підрозділи бойовиків захопили будівлі летовища.

Через звитягу та здатність цілодобово ввести бої українських захисників аеропорту назвали – кіборгами.

Під час захисту ДАП загинули понад 200 українських воїнів, ще понад півтисячі отримали поранення.

Найтрагічніший момент оборони – це 19 січня 2015 року. Цього дня через підрив рухнуло перекриття терміналу.

20 січня 2015 року через другий підрив загинули 58 українських героїв.

21 січня 2015 року прийняли рішення відвести українських військових, оскільки об’єкт в результаті численних боїв повністю зруйнували й він став не придатним для оборони.

22 січня з території терміналів з боями вийшли 20 українських бійців.

Загалом оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні.

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Вчора, 20 січня 2022 року, Міністерство оборони та Збройні Сили України підписали спільний наказ. У ньому мовиться про щорічне проведення пам'ятних заходів до Дня вшанування захисників Донецького аеропорту – 20 січня. До цього такою датою було 16 січня.